Champignon volta para Charlie Brown Jr.

SÃO PAULO - Chorão, líder do Charlie Brown Jr., anunciou nesta segunda-feira, 11, no blog oficial da banda que o baixista Champignon vai voltar ao grupo. No comunicado, o vocalista explica que depois do final do contrato de Heitor, que ocupava a posição, da decisão do músico de se dedicar a outros projetos e de uma conversa com Champignon, o ex-integrante voltará a tocar na banda. Veja o anúncio completo no site do grupo.

Em 2005, uma briga entre o baixista e Chorão fez com que ele e outros membros deixassem o grupo. Com a volta de Champignon, a banda volta a tocar com quatro dos integrantes de sua formação original, em 1992. Marcão, que saiu do Charlie Brown também em 2005, retornou ao grupo neste ano.

Sem os integrantes, o Charlie Brown Jr. lançou dois discos. Já Champignon se dedicou a trabalhos paralelos, tocando na banda Revolucionnários, Rio-Santos, com ex-Legião Urbana Marcelo Bonfá.

O Charlie Brown Jr. agora prepara um DVD.