Céu, única brasileira entre as atrações do Coachella

A cantora brasileira Céu foi anunciada anteontem como uma das atrações do Coachella, maior festival de música dos Estados Unidos. Com 130 atrações, o evento ocorrerá de 16 a 18 de abril deste ano.

No primeiro dia do festival, destaque para Jay-Z, Them Crooked Vultures e Echo and the Bunnymen. No dia 17, os principais nomes serão Faith No More, Muse e Gossip.

Céu se apresentará no último dia do evento, mesma data em que sobem ao palco Julian Casablancas, Thom Yorke, Gorillaz, entre outros. Os ingressos, que custam US$ 269, para os três dias, começam a ser vendidos amanhã no site oficial.