Céu, sem vagas para o show da cantora 'cult'

Com ingressos esgotados, Céu, uma das cantoras mais cultuadas da nova geração, promove o lançamento oficial do seu segundo disco, ‘Vagarosa’, desta sexta, 2, a domingo, no Auditório Ibirapuera. No palco, boas novidades como ‘Na Bubuia’ e a faixa-título, e sucessos como ‘Malemolência’.

Aos presentes, fica a expectativa: o show terá convidados-surpresas.

Céu

Onde: Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Portão 2.

Quando: Sexta, 2, e sábado, 3, às 21 horas; domingo, 4, às 19h.

Quanto: R$ 30 (ingressos esgotados).