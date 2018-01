Céu leva quatro categorias do Prêmio Multishow 2016; veja os vencedores

Em sua 23.ª edição, o Prêmio Multishow elegeu os os seus premiados na noite desta terça-feira, 25, na Arena da Rio. Eleitos pelo voto popular como melhor cantora e melhor cantor, Ivete Sangalo e Luan Santana se apresentaram em dueto durante a cerimônia.

Quem levou mais prêmios para casa foi a cantora Céu, vencedora das categorias Disco – Melhor Gravação pelo álbum Tropix, Clipe – Melhor Direção e Clipe - Melhor Fotografia por Perfume do Invisível, além de Versão do Ano por Chico Buarque Song. Na categoria Disco – Melhor Capa o vencedor foi Mahmundi.

Wesley Safadão ganhou com sua Camarote o prêmio Música Chiclete; Anitta levou o prêmio de Melhor Show e a Melhor Música foi Blecaute, de Jota Quest, com participação da cantora. Simone e Simaria foram as vencedoras da categoria Experimente.

Confira abaixo todos os vencedores da 23ª edição do Prêmio Multishow:

CATEGORIAS POPULARES

Melhor Cantor:

Luan Santana

Melhor Cantora:

Ivete Sangalo

Melhor Grupo:

Henrique & Juliano

Melhor Show:

Anitta

Melhor Música:

Blecaute - Jota Quest part. Anitta

Música Chiclete:

Camarote - Wesley Safadão

Experimente:

Simone e Simaria

Melhor Clipe TVZ:

Eu, Você, o Mar e Ela – Luan Santana

CATEGORIAS SUPERJÚRI

Melhor Hit:

Baiana System - Playsom

Versão do Ano

Céu - Chico Buarque Song

Melhor Clipe:

O Terno - Ai, como eu me iludo

Música Boa Ao Vivo:

Baby do Brasil, Teresa Cristina e Pitty - “Lá vem o Brasil descendo a ladeira”

CATEGORIAS SUPERJÚRI TÉCNICAS

Disco - Melhor Gravação

Céu - Tropix

Técnico: Mike Creswell

Disco - Melhor Capa

Mahmundi

Design gráfico: Bettina Birmarcker e Eduardo Magalhães

Clipe - Melhor Direção

Céu - Perfume do invisível

Diretor: Esmir Filho

Clipe - Melhor Fotografia

Céu - Perfume do Invisível

Diretor de Fotografia: Zauê Zilli

CATEGORIAS SUPERJÚRI DEFINIDAS DURANTE O PRÊMIO MULTISHOW

Canção do Ano

“Maria da Vila Matilde” – Elza Soares

Autor: Douglas Germano

Artista Revelação

Liniker e os Caramelows

Melhor Disco

“Duas Cidades” – Baiana System