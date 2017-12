CET monitora trânsito para show do Evanescence em SP Os fãs da banda americana Evanescence já formam filas em torno do estádio Parque Antártica, na região da Pompéia, zona oeste da capital paulista. Tudo para ver de perto a deusa gótica metal Amy Lee e os parceiros Rocky Gray (baterista), John LeCompt e Terry Balsamo, ambos guitarristas, e Tim McCord (baixista), que tocam em São Paulo no sábado, 21. A banda já se apresentou em Porto Alegre e Curitiba e encerra a turnê pelo País domingo, no Rio de Janeiro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar a região do estádio a partir das 6 horas de sábado até as 2 horas da madrugada de domingo. Segundo a CET, poderão ocorrer bloqueios nas seguintes vias: Rua Turiassú, entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompéia; Rua Diana e Rua Caiowaá, ambas no trecho entre a Rua Venâncio Ayres e a Rua Turiassú; Rua Padre Antônio Tomás, entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Avenida Antártica; Rua Higino Pelegrino; e Rua Teixeira e Souza, ambas no trecho entre a Rua Barão de Tefé e a Rua Padre Antônio Tomás. Alternativas De acordo com a CET, os motoristas que estiverem vindo da Lapa em direção ao centro poderão utilizar como alternativa a Rua Venâncio Aires ou Rua Desembargador do Vale e Rua Caiubi. Já os veículos provenientes da região central em direção à Lapa poderão utilizar a Avenida Pacaembu. Em caso de bloqueio, os veículos que transitarem na Praça Marrey Júnior com destino à Rua Turiassú, sentido Lapa, deverão utilizar a Avenida Sumaré. A CET informou que todos os motoristas poderão utilizar a Avenida Marquês de São Vicente como alternativa aos bloqueios. Os ônibus Fretados terão área exclusiva para embarque e desembarque na Rua Auro Soares de Moura Andrade, atrás do centro empresarial da Av. Francisco Matarazzo. Os táxis contarão com pontos extras na Rua Diana (entre a Rua Venâncio Aires e Rua Turiassú) e na Rua Padre Antônio Tomaz (entre a Rua Higino Pellegrini e Av. Francisco Matarazzo). O show O grupo formado por Amy, pelo baterista Rocky Gray, o baixista Tim McCord e pelos guitarristas John LeCompt e Terry Bálsamo já ganhou dois prêmios no Grammy e vendeu mais de 14 milhões de cópias de seus quatro discos. Algumas das principais influências do Evanescence, que estourou em 2003 com o disco Fallen e apresenta na turnê The Open Door, são os artistas Danny Elfman, Portishead e Sarah McLachlan. Entre os singles, destacam-se My Immortal, Lithium e Sweet Sacrifice. No Brasil, eles vêm conduzidos pelo quarto da carreira, lançado em 2006, dois anos após Anywhere But Home. Não faltarão, portanto, grandes hits da banda acumulados nestes quatro discos.