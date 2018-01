Cerveja vai custar R$ 10 no Lollapalooza deste ano; espetinho de picanha sai por R$ 12,50

A quarta edição do Lollapalooza Brasil, que será realizado neste sábado, 28, e domingo, 29, vai contar com uma moeda própria, o Lolla Mango. Só assim, portanto, o público poderá comprar lanches e bebidas no Chef Stage e nos foodtrucks espalhados por todo o Autódromo de Interlagos. De acordo com a organização do festival, o objetivo é evitar filas e otimizar o tempo das pessoas. Cada Lolla Mango vale R$ 2,50.

Para comprar Mangos antecipadamente é necessário fazer um cadastro no site www.lollamangos.com.br. Após adquiri-los, o cliente receberá um código na sua caixa de e-mail. Para retirar, basta se dirigir a um ponto de autoatendimento, passar o cartão de crédito da compra pela internet na máquina do PDV Certo e digitar o código. Quem optar por comprar na hora, haverá vários pontos espalhados pelo Autódromo de Interlagos. Mas a compra antecipada faz com o que existam menos filas.

Preços. A cerveja vai custar R$ 10. O refrigerante sai por R$ 7,50. Já o copo de água pode ser adquirido por R$ 5. O Lolla Mango vale R$ 2,50. A cerveja custa 4 mangos, ou R$ 10 (chopp de 400 ml ou Skol Senses de 269 ml), o refrigerante 3 mangos, ou R$ 7,50 (lata) e a água 2 mangos, ou R$ 5 (copo 300 ml).

A comida também terá um preço salgado nesta edição do Lollapalooza. O espetinho de picanha custará R$ 12,50, mesmo preço do cachorro-quente. Já o sanduíche de pernil defumado custará R$15. A batata no forno sairá por R$12,50. Veja aqui a lista completa dos preços.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO

Palco Skol

12h05 - 12h50 - Baleia

13h45 - 14h45 - Banda do Mar

15h55 - 16h55 - Alt-J

18h20 - 19h35 - Robert Plant and The Sensational Space Shifters

21h15 - 23h - Jack White

Palco Onix

12h55 - 13h40 - Bula

14h50 - 15h50 - Fitz and The Tantrums

17h - 18h15 - Kasabian

19h40 - 21h10 - Skrillex

Palco Axe

12h - 12h30 - Banda 89 FM

13h - 13h45 - Boogarins

14h15 - 15h - Nem Liminha Ouviu

15h30 - 16h30 - Kongos

17h - 18h - St. Vincent

18h45 - 19h45 - Marcelo D2

20h15 - 21h15 - Marina And The Diamonds

21h45 - 23h - Bastille

Palco Perry

13h - 14h - DJ Anna

14h15 - 15h15 - Vintage Culture

15h30 - 16h30 - E-cologik Vs Jakko

16h45 - 17h45 - DJ Snake

18h15 - 19h30 - Dillon Francis

20h - 21h - Ritmo Machine

21h30 - 22h45 - Major Lazer

DOMINGO

Palco Skol

11h50 - 12h35 - Scalene

13h30 - 14h15 - Molotov

15h25 - 16h25 - Interpol

17h35 - 18h50 - Foster The People

20h15 - 22h - Pharrell Williams

Palco Onix

12h40 - 13h25 - Far From Alaska

14h20 - 15h20 - Rudimental

16h30 - 17h30 - The Kooks

18h55 - 20h10 - Calvin Harris

Palco Axe

12h - 12h30 - Dr. Phoebes

13h - 14h - Mombojó

14h30 - 15h30 - O Terno

16h - 17h - Three Days Grace

17h30 - 18h30 - Pitty

19h - 20h - Young The Giant

20h30 - 22h - The Smashing Pumpkins

Palco Perry

12h15 - 13h - Chemical Surf

13h15 - 14h - Fatnotronic

14h15 - 15h - Victor Ruiz AV Any Mello

15h15 - 16h15 - Big Gigantic

16h30 - 17h30 - Carnage

17h45 - 18h45 - The Chainsmokers

19h15 - 20h15 - Childish Gambino

20h45 - 22h - Steve Aoki

LOLLAPALOOZA

Autódromo de Interlagos. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261. Sáb., a partir das 12 h; dom., a partir das 11h50. R$ 170 a R$ 660

COMO CHEGAR

Vamos nessa

Pouca coisa mudou para chegar e sair do Autódromo de Interlagos - é a segunda edição do Lollapalooza por lá. Confira as dicas para se locomover sem problema

Trem

A estação Autódromo da Linha-9 Esmeralda da CPTM é a mais próxima do evento, a 800 metros do portão K-9. Na saída, haverá orientadores e sinalização indicativa. No sábado, trens e metrô funcionam até 1h; no domingo, até 0h.

Conexão livre

Para chegar à Linha-9 Esmeralda, você pode fazer transferência nas estações de metrô Pinheiros (Linha Amarela) e Santo Amaro (Linha Lilás). Se pegar a Linha-8 Diamante do trem, é possível fazer baldeação pela estação Presidente Altino.

Ônibus

Uma linha especial da SPTrans sairá dos portões 8 (Av. Sen. Teotônio Vilela) e K-9 (Av. Jacinto Júlio) em direção ao Terminal Santo Amaro, com várias opções de ônibus. No sábado, a linha estará funcionando entre 21h e 2h. No domingo, entre 20h e 1h.

Carro

As 1.000 vagas de estacionamento na área interna do Autódromo com acesso pelo portão G estão esgotadas, segundo a organização do evento. E não dê bobeira. A CET fiscalizará o entorno do local para coibir estacionamento em local proibido Mas existe uma outra opção para quem quiser ir de carro.

Lolla Transfer

Dá para deixar o carro no Hotel Sheraton e pagar entre R$ 63 e R$ 75 a diária. De lá, sai o Lolla Transfer, serviço de vans e ônibus (R$ 50, cada dia) que retorna ao local no fim do festival. A venda é feita pela internet por meio do site www.ticketsforfun.com.br.

Táxi

Acha que essa é a melhor opção para voltar para casa? A partir de 20h, nos dois dias, haverá três pontos de táxi junto aos portões 8, K-9 e T-L ( Av. Interlagos) do Autódromo.

Carona

Alguém marcou de te buscar depois do fim do festival? Então, quem estiver com o carro vai ter que esperar distante do Autódromo. As ruas e avenidas do entorno estarão totalmente interditadas durante os dois dias.

Os reis do Lolla

Eles são os grandes nomes desta edição do festival. Da lenda do rock ao grande fenômeno atual da música pop, cabe de tudo no Lollapalooza.