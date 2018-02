Cerca de 35 mil vão ao Villa-Lobos para show de Diana Krall

Cerca de 35 mil paulistanos, segundo os organizadores, enfrentaram o sol forte neste domingo, 2, para assistir ao show gratuito da canadense Diana Krall, uma das principais vozes femininas do jazz atual, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Veja também: Confira entrevista com a cantora A cantora e pianista tocou por pouco mais de uma hora músicas de seu novo álbum - From this moment on -, além de sucessos como I’ve got you under my skin. Um dos pontos altos da apresentação foi quando ela voltou ao palco atendendo aos pedidos de bis e cantou a versão em inglês de Samba de Verão, de Tom Jobim. A artista, que se apresentou ao lado do baterista Jeff Hamilton e do baixista John Clayton, parece ter gostado da receptividade do público e disse por várias vezes que amava São Paulo. A diva do que se pode chamar de nova geração do jazz foi a principal atração do Telefônica Open Jazz, espécie de festival que reúne também outros grandes nomes da música nacional. Ela já foi indicada para o Grammy de melhor performance vocal jazz e já ficou mais de 70 semanas entre os mais vendidos da parada da Billboard com seu disco All for You - Dedication to Nat King Cole Trio, de 1996. Para completar, foi eleita a melhor cantora de jazz em 2007 pela revista DownBeat, espécie de Bíblia do Jazz. Diana não inventou, nem reinventou, o jazz. Mas conseguiu, com sua personalidade solar, distante da que é associada às grandes divas, atrair um público jovem, cujo paladar mais afeito às melodias, digamos, mais fast-foods, torciam o nariz para as grandes composições do gênero. Não por acaso, já vendeu mais de 14 milhões de discos pelo mundo. Casada com o músico britânico Elvis Costello, ela é mãe de gêmeos, os garotos Dexter Henry Lorcan e Frank Harlan James, que completam um ano no próximo dia 6, e faz questão de levá-los nas turnês. (Com Flávia Guerra, de O Estado de S. Paulo)