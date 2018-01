Centro Tom Jobim oferece workshop gratuito de percussão O Centro de Estudos Musicais Tom Jobim oferece workshops de percussão gratuitamente e abertos ao público desta segunda até sexta-feira em três locais diferentes: no Auditório Radamés Gnattali, no Brooklin, no Auditório Zequinha de Abreu, na Luz, e no Teatro São Pedro. Os grandes destaques da semana do encontro de percussão são: Uakti, Bonsai Machine, Ari Colares e convidados, André Juarez, Nenê e trio, entre outros. Centro de Estudos Musicais Tom Jobim oferece workshops. Auditório Radamés Gnattali. Av. Padre Antonio José dos Santos, 1.019, Brooklin. Auditório Zequinha de Abreu. Largo General Osório, 147, Luz. Teatro São Pedro. R. Barra Funda, 171