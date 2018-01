Centro Tom Jobim abre inscrições para cursos O Centro Tom Jobim está com inscrições abertas, até o dia 19, para cursos regulares de música na Universidade Livre de Música (ULM). O candidato deverá passar por uma seleção/audição diante de uma banca examinadora, formada por professores da escola, de acordo com o nível e o instrumento escolhido. Será cobrada uma taxa de inscrições e, caso o aluno seja aprovado, uma taxa de matrícula também. A UML oferece bolsas de estudo para cursos regulares e livres em suas unidades nos bairros da Luz e do Brooklin. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Centro Tom Jobim.