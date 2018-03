Centenas fazem fila na estrela de Michael na Calçada da Fama

Centenas de pessoas fizeram fila neste sábado, 27. para ver a estrela de Michael Jackson no Calçada da Fama de Hollywood, lugar que se tornou ponto de culto à memória do artista, enquanto a família prepara um funeral previsivelmente grande. Fãs, turistas e curiosos esperaram sua vez para fotografar ou depositar lembranças e flores sobre a estrela que leva o nome do rei do pop.

Fãs homenageiam Michael Jackson, o rei do pop, nas imediações da Calçada da Fama. Foto: AP

A área do entorno da Calçada da Fama teve que ser isolada pela polícia para manter a ordem. A expectativa é de que o número de fãs no local aumente após a divulgação dos detalhes do funeral e das possíveis homenagens oficiais a Michael. A polícia de Los Angeles entrou em contato com a família do cantor para começar a organizar um evento de despedida ao artista, um ato que mobilizará uma legião de fãs.

A popularidade mundial de Michael torna previsível que as cerimônias de seu funeral possam se transformar nas maiores da história relacionadas à indústria do entretenimento. Há 12 anos, 250 mil pessoas foram às ruas de Londres para o funeral da princesa Diana. Em 1977, 75 mil pessoas se despediram de Elvis Presley na cidade americana de Memphis.

A morte de Michael Jackson, de 50 anos, ocorreu inesperadamente na última quinta-feira, 25, depois de o artista sofrer uma parada cardíaca em sua casa de Los Angeles. O cantor se preparava para uma sequência de 50 shows no mês que vem em Londres. O diretor e coreógrafo das apresentações que Michael estava preparando, Kenny Ortega, sugeriu que pode haver um tributo musical à memória do artista.

Apesar de não haver planos específicos a respeito, Ortega disse que se seguiria a fórmula usada para gravar a música We Are The World, quando vários músicos de prestígio colaboraram com Michael com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à pobreza na África em meados da década de 80.