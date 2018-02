Centenas de fãs se despedem de Robin Gibb, dos Bee Gees

LONDRES - Centenas de fãs dos Bee Gees encheram nesta sexta-feira as ruas da cidade inglesa de Thame, no condado de Oxfordshire, para o funeral de Robin Gibb, que morreu aos 62 anos no dia 20 de maio após uma longa luta contra o câncer.

Uma das lendas da música pop, que vendeu com o grupo mais de 110 milhões de cópias, o músico sofria de câncer de cólon e em abril passado esteve hospitalizado em uma clínica particular de Londres em estado de coma por causa de uma pneumonia.

Seu caixão percorreu as ruas da cidade em uma carroça branca com rosas vermelhas na parte superior e puxada por cavalos, que saiu da casa de Gibb até a igreja de St. Mary.

Além dos familiares e amigos do músico, acompanharam o cortejo fúnebre Ollie e Missy, os dois cachorros de Robin Gibb.

Na entrada do templo foram colocadas duas velas e as poltronas de madeira foram decoradas com flores vermelhas e brancas com a imagem dos três componentes dos Bee Gees - Robin, Maurice e Barry - na parte de trás dos assentos.

Durante o serviço religioso foram tocadas músicas do grupo como I Started a Joke e Don't Cry Alone.

Barry, o único componente dos Bee Gees ainda vivo, estava no funeral junto com seu filho Stevie, e os filhos de Robin, RJ e Spencer.

Sua família informou, segundo a rede britânica BBC, que seu último desejo era se despedir da cidade e de seus fãs.

Gibb, que tinha conseguido se recuperar de um câncer de cólon e fígado diagnosticado em 2010, foi submetido no dia 25 de março a uma operação intestinal.

Seu irmão gêmeo, Maurice, também integrante dos Bee Gees, morreu aos 53 anos em 2003 em consequência de uma obstrução intestinal.

Os Bee Gees, banda formada na Ilha de Man (Reino Unido), foi um dos grupos mais famosos dos anos 70 e 80, com mais de 110 milhões de discos vendidos e músicas famosas no mundo todo como How Deep is Your Love e Stayin' Alive.