Celine Dion quer cantar música tema das Olímpiadas

Em abril, Celine Dion cantará uma canção que participará do concurso para escolher a música oficial dos Jogos Olímpicos, em Pequim. A cantora canadense, famosa no mundo todo pela música My Heart Will Go On, tema do filme Titanic, disse que a letra da canção refletirá o espírito do lema dos Jogos de Pequim: "Um mundo, um sonho". Celine não é novata nas Olimpíadas, já que interpretou The Power of the Dream na cerimônia de abertura dos Jogos de Atlanta em 1996. O show que ela fará em Pequim faz parte de uma turnê mundial para promover seu último álbum, Taking Chances. Segundo o Comitê Organizador de Pequim 2008 (Bocog), o evento faz parte da série de atividades organizadas pela capital chinesa por ocasião da realização dos Jogos. Embora a canção já tenha sido escrita e composta pela equipe de trabalho da cantora, ela ainda não foi enviada ao Bocog, que contará com um grupo de analistas para escolher a música ganhadora. Até o momento, o Bocog recebeu muitas composições de artistas chineses e estrangeiros. Entre as personalidades de maior destaque, está Quincy Jone, produtor dos discos mais vendidos de Michael Jackson e da música We Are the World.