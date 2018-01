Celine Dion marca volta aos palcos de Las Vegas

Dion, de 41 anos, terminou uma turnê mundial em 2009 e vai lançar um show totalmente novo, baseado em clássicos românticos de Hollywood e com direito a banda e orquestra completa, disseram a cantora e o Caesars em nota conjunta.

"O repertório será uma extraordinária (...) mistura de clássicos eternos de Hollywood, junto com todos os favoritos que os meus fãs gostam de me ouvir cantar", disse Dion, cinco vezes ganhadora do Grammy e uma das cantoras mais bem sucedidas de todos os tempos.

Ela já vendeu cerca de 200 milhões de discos no mundo, e seus hits incluem "My Heart Will Go On" e "If You Asked Me To."

(Reportagem de Bob Tourtellotte)