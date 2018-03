Celine Dion está grávida do segundo filho, afirma jornal

A cantora canadense Celine Dion está grávida do segundo filho, após fazer um tratamento de fertilidade em uma clínica de Nova York, publicou um jornal nesta terça-feira.

O Journal de Montreal afirmou que Dion, de 41 anos, deve dar à luz em março. Ela, que já tem um filho de 8 anos com o marido Rene Angelil, não escondia a vontade de ter outra criança.

A página oficial de Dion na Internet não mencionava a gravidez. Montreal é a maior cidade da província de Quebec, de língua majoritariamente francesa, onde Dion nasceu.

Ela é uma das cantoras que mais bem-sucedidas do mundo, e no ano passado arrecadou mais de 235 milhões de dólares com a primeira turnê em oito anos, de acordo com a publicação Pollstar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de David Ljunggren)