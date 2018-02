Celine Dion é internada por precaução nos EUA

Celine Dion foi internada em um hospital da Flórida como medida preventiva para que os gêmeos que espera não nasçam prematuros. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 18, por um representante da cantora canadense.

A estrela está no Centro Médico St. Mary's, em West Palm Beach. Os médicos recomendaram a internação para garantir que a cantora tenha monitoramento adequado do final da gravidez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos 42 anos, Dion está grávida de dois meninos. Ela e o marido, o empresário René Angélli, já têm um menino de 9 anos nascido por meio de técnicas de reprodução assistida.

O anúncio da gravidez foi feito em maio e os bebês são esperados para novembro. Há anos a cantora tentava, sem sucesso, aumentar a família. No ano passado, ela sofrera um aborto espontâneo. Antes disso, foram seis tentativas frustradas de inseminação in vitro. (Com informações da AP e da EFE).