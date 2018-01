Celebridades, gorjetas gordas e óculos enormes invadem Austrália Sol, areia, óculos estupidamente imensos e gorjetas de 500 dólares. Esses são os novos ingredientes do verão australiano, que vem atraindo celebridades da música como Bjork e Bon Jovi, que fogem do inverno para se apresentar nos shows e festivais que marcam o início do ano no país. O roqueiro norte-americano Bon Jovi foi eleito a melhor gorjeta da cidade na terça-feira pelo jornal Daily Telegraph depois de deixar 600 dólares australianos (500 dólares) para um surpreso garçom de Sydney. "Foi a maior gorjeta que recebi nos quatro anos em que trabalho aqui", disse o garçom Ed Tomlinson, 28. "Ganhar 100 dólares australianos é um bônus, então isso foi muito substancial." Outra mania das celebridades pegou dias antes no festival Big Day Out em Queensland, quando os fãs exibiam enormes óculos de sol amarelos, como os do adolescente Corey Delaney, que despontou para a fama global como o "festeiro do MySpace". Centenas na multidão de 53 mil pessoas, além de artistas das bandas australianas Regurgitator e Silverchair, exibiam os óculos que são a marca registrada do infame adolescente, preso depois que uma festa em sua casa quase acabou em quebra-quebra. Do outro lado do mar da Tasmânia, em Auckland, Nova Zelândia, primeira parada na turnê de seis dias Big Day Out, os astros da música deixaram um rastro de fofoca e entrevistas com garçons após o festival na sexta-feira. Piha Beach, no oeste da cidade, se tornou uma central de celebridades, com Bjork e os membros do Rage Against the Machine relaxando na areia antes de subir ao palco, noticiou o New Zealand Herald. Bjork, que é a atração principal do Big Day Out em Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, chamou a atenção nas lojas de surfe e nos restaurantes neozelandeses. Apesar de ter sido notícia por rasgar a camisa de um paparazzo após o desembarque no aeroporto de Auckland, foi a "normalidade" da cantora, famosa por ser pouco convencional, o que mais impressionou os moradores. "Bjork estava usando roupa de praia normal. Ela parecia absolutamente normal", disse uma mulher em Piha à mídia da Nova Zelândia. (Por Gillian Murdoch)