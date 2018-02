Cee-Lo Green lança prévia de álbum no YouTube

O terceiro disco solo de Cee-Lo Green só chega às lojas em 8 de novembro. Mas no canal oficial do cantor no YouTube (www.youtube.com/user/CeeLoGreen) é possível ouvir o primeiro minuto de cada uma das faixas do novo trabalho, The Lady Killer.

O disco tem como carro-chefe Fuck You!, música lançada pelo cantor em agosto que viralizou na web e atingiu o topo da parada do Reino Unido. A faixa precisou ter o nome e trechos da letra substituidos por Forget You! para ir ao ar nas rádios.

Para gravar o álbum, Cee-Lo Green contou com colaborações de Paul Epworth, Salaam Remi e Fraser T. Smith. Ao site Gigwise, o cantor declarou estar retornando com o coletivo de hip-hop Goodie Mob para a produção de um novo disco.