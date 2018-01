Cee Lo Green irrita fãs de John Lennon ao mudar a letra de 'Imagine'

Era para agradar uma multidão, mas não foi o que aconteceu. Cee Lo Green cantou a clássica Imagine em ritmo de soul para milhares de pessoas na comemoração de Ano Novo da Times Square. Mas, ao mudar um trecho da letra, acabou irritando fãs de John Lennon.

O cantor trocou a frase "nothing to kill or die for and no religion too" ("nada para matar ou morrer e nem religião também") para "nothing to kill and die for all religion's true" ("nada para matar e morrer porque toda religião é verdade").

Green teve que responder às críticas via twitter. "Não quis desrespeitar ao mudar a letra, caras! Eu estava tentando dizer 'um mundo em que você poderia acreditar no que quiser', é apenas isso". A resposta aos fãs irados de Lennon veio depois que o rapper deletou posts com xingamentos.