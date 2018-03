CDs religiosos alavancaram vendas de discos em 2011

Deus definitivamente ajuda a quem lança CDs religiosos. Na lista dos dez mais vendidos de 2011, estão quatro padres e uma cantora evangélica. O campeão é o Padre Marcelo Rossi e seu Ágape Musical, 1,5 milhão de cópias em quatro meses. Ele e a sertaneja Paula Fernandes, que fisgou com dois CDs o segundo e o terceiro lugares (eles somam 1 milhão, sendo dela também o DVD número um), ajudaram a indústria a alcançar resultados positivos na comparação com 2010: a Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD) registrou crescimento de 8,4%, sendo 7,6% relativos a CDs, DVDs e Blu-Rays e 12,8% ao digital.

A pesquisa da ABPD foi divulgada nesta segunda-feira, 19. A fatia do digital está em 16% do mercado, e ainda tem muito a crescer - nos Estados Unidos, já é metade do bolo. Em média, no mundo, a proporção é de 30%. O impacto da chegada ao Brasil do iTunes, maior loja de downloads de todas, ainda não foi medido, já que o início da operação foi no meio de dezembro.

Nos números de 2012, deverá fazer a diferença. A loja brasileira já é maior do que a da Espanha, segundo informação passada ao presidente da Universal, José Carlos Eboli (à imprensa não são divulgados esses dados).

Ele celebra seu fenômeno Paula Fernandes, comprovado também nos 500 mil downloads pagos. "Os números dela foram justamente a diferença de um ano para o outro (no meio físico). Ela não existia no mercado até então". O Padre Marcelo, por sua vez, tem treze anos de carreira discográfica. Já vendeu mais de 10,5 milhões de cópias.

Creditado à pirataria, o pior momento da indústria, segundo Paulo Rosa, presidente da ABPD, foi de 2002 a 2006. De 2008 para cá, a venda física mantém-se estável, e a digital, sobe. "Qualquer projeção é sempre perigosa. Mas o que vemos é que o mercado físico não precisa desaparecer necessariamente", diz Rosa.