CDs de Marisa Monte já estão entre os mais vendidos Os novos CDs de Marisa Monte, que chegam às lojas hoje, já são campeões por antecipação, confirmando o cacife da cantora. No fim de semana, ainda em fase de pré-venda, Infinito Particular já figurava no topo da lista dos CDs nacionais mais vendidos do site Submarino. Universo ao Meu Redor apareceu em terceiro lugar. Marisa Monte lança hoje os dois CDs simultanemente. Infinito Particular, com canções pop, ou "songs", como ela chama, e Universo ao Meu Redor, de sambas, têm a delicadeza como traço comum. São também seus álbuns mais equilibrados em mais de 15 anos de carreira, ambos só com canções inéditas. Marisa co-produziu os dois com Alê Siqueira, com quem já tinha trabalhado nos Tribalistas, e Mário Caldato, responsável por Infinito, o trabalho mais autoral da cantora.