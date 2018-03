CD "Modern Times" de Bob Dylan lidera lista da Billboard Pela 1.º vez em 30 anos, Bob Dylan emplacou um CD no topo da lista da revista "Billboard": "Modern Times" vendeu 192 mil cópias e ficou em primeiro lugar do ranking dos discos mais vendidos da semana. O cantor não conseguia alcançar a primeira posição na "Billboard" desde 1976, quando o CD "Desire" estourou. As letras da canções de "Modern Times" falam sobre a morte, inclusive a música "When the Deal Goes Down", cujo videoclipe, estrelado por Scarlett Johansson, mostra a atriz norte-americana rindo de fotos dos velhos tempos, fazendo um piquenique em um belo campo e pescando, entre outros "momentos perfeitos da vida". O sucesso de venda de "Modern Times" acontece meses após "Like a Rolling Stone", de Dylan, ter sido eleita pela revista "Rolling Stone" a melhor canção de todos os tempos, liderando uma lista de 500 músicas. Em segundo lugar no ranking da "Billboard" ficou o grupo vocal feminino Danity Kane, que vendeu 117 mil CDs. Young Dro vem em seguida com o disco "Best Thang Smokin" e a quarta posição foi para "Back to Basics", de Christina Aguilera. O álbum da pop star, que tem o hit "Ain´t No Other Man", encabeçou a lista da "Billboard" na semana retrasada, vendendo mais de 300 mil cópias. O CD "A Public Affair", de Jessica Simpson, ficou em quinto nesta semana.