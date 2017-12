CD de Paris Hilton chega às lojas nos EUA Paris, herdeira de rede de hotéis Hilton, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de televisão e em filmes, resolveu investir na carreira de cantora e lançou, nesta terça-feira, em South Beach, Miami, seu primeiro CD, "Paris", que chega às lojas dos EUA. "Eu consigo entender que as pessoas tenham preconceito", disse Paris, referindo-se ao novo álbum, "mas a música vai falar por si só". Paris declarou que a música sempre foi a sua paixão. "Eu canto e toco piano e violino desde quando tinha 6 anos. Então é algo que faço durante toda a minha vida", disse, afirmando que está confiante em relação ao sucesso do disco. "Eu conheço música. Sei que as pessoas vão amar (o CD)". "A maioria dos artistas quando lança o primeiro disco não é conhecido, mas comigo é completamente o inverso", disse Paris, acrescentando que vive uma situação pouco usual. No fim de maio, a mais nova cantora disse, em entrevista à revista de Hong Kong "Prestige", que o CD reúne reggae, pop e hip-hop. "O álbum todo será composto por músicas diferentes. Eu gosto de todo tipo de música, não somente de pop e rock. Eu quero fazer algo para todos", disse ela, acrescentando que escreveu as letras de sete músicas do CD. O primeiro single é o reggae "Stars Are Blind".