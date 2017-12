CD de Christina Aguilera no topo da lista da Billboard Christina Aguilera emplacou seu CD "Back to Basics" no topo da revista "Billboard 200" nesta última semana, vendendo mais de 300 mil cópias. A cantora encabeça a lista três semanas depois do hit "Ain´t No Other Man" figurar em segundo lugar na "Billboard". O CD duplo "Back to Basics" é uma mistura de pop, R&B, funk e jazz e tem uma canção, "The Right Man", dedicada ao marido de Christina, Jordan Bratman. Cada disco segue uma linha diferente. Um é dançante, com um mix de eletrônica, samples, soul e blues e inclui seu sucesso atual "Ain´t No Other Man". O outro, mais instrumental, foi criado com a colaboração da produtora e compositora Linda Perry. Christina vai cantar no fim do mês, na cerimônia de entrega dos prêmios Vídeo Music Awards da MTV, além de concorrer, com "Ain´t No Other Man", na categoria melhor vídeo do ano. A cantora concorre ainda aos prêmios de melhor vídeo pop, melhor coreografia em vídeo e melhor vídeo feminino. A cerimônia do VMA acontece nesta quarta-feira no Radio City Music Hall, em Nova York. Em segundo lugar na lista da "Billboard" aparece o disco "The Phoenix" do cantor de R&B Lyfe Jennings, e em terceiro "Dangerous Man", de Trace Adkins.