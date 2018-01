CD de Ana Carolina é o mais vendido de 2005 A ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Discos) divulgou ontem a lista dos 20 CDs e dos 20 DVDs mais vendidos no Brasil em 2005. As supervelhas de Ana Carolina bateram as ?supernovas? de Ivete Sangalo. A compilação de sucessos Perfil, de Ana, foi a campeã entre os CDs; Pra sempre ao Vivo no Pacaembu, de Roberto Carlos, encabeça a lista dos DVDs, que também tem Ana e Jorge, de Ana Carolina e Seu Jorge, em 11º lugar. Ivete aparece em segundo nas duas listas com As Super Novas e MTV ao Vivo. Lançado às vésperas do Natal, o CD anual de Roberto ficou em 8º lugar. As trilhas de novelas, grandes campeãs do passado, só surgem a partir da 6ª colocação (América). O nome mais constante entre os DVDs é o de Chico Buarque (seis vezes entre a 5ª e o 16ª posições), com os programas da série de TV em sua homenagem.