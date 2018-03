'Cazuza promoveu uma revolução na música brasileira', diz Frejat

"Eu acho que Cazuza conseguiu promover uma verdadeira renovação ao ser capaz de somar a tradição da música brasileira, a poesia beat, o tropicalismo, os anos 70, Paulo Leminsky e os grandes letristas do rock como Reed, Morrison e Dylan... tudo isso com uma atitude catártica no palco. O rock brasileiro sempre fez parte da MPB mas, por uma questão de formação musical, havia forte resistência a isso. Só que depois da música feita pela nossa geração essa questão simplesmente desapareceu. Antes de nós não se falava em pop-rock brasileiro. Vejo a influencia poética de Cazuza nas novas gerações. Hoje há uma preferência por músicas mais festeiras, alegres... mas quando esse ciclo se esgotar é possível que a música tenha esse perfil mais poético e de dor de cotovelo."