Cavalera Conspiracy abre show do Iron Maiden em São Paulo

A Cavalera Conspiracy, banda dos irmãos Max e Igor Cavalera, vai abrir o show para o Iron Maiden no dia 26 de março em São Paulo. Será no primeiro show do Iron Maiden no Brasil, no Estádio do Morumbi.

Em seguida, o Iron, na turnê The Final Frontier, parte para o Rio de Janeiro, onde se apresentará no dia 27 de março no Arena HSBC. No dia 30 fará show em Brasília no Nilson Nelson Parking Lot. The Final Frontier continua em abril: no dia 1º em Belém, dia 3 em Recife, e dia 5, em Curitiba.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos irmãos Cavalera, Max nos vocais e guitarra e Igor na bateria, participam do Cavalera Conspiracy Marc Rizzo, guitarrista do Soulfly e Johnny Chow, baixista. Dois dos atuais integrantes do Cavalera Conspiracy, os irmãos Max e Igor, participaram do Sepultura. Max deixou o Sepultura em 1996 e Igor ficou até 2006.

A Cavalera Conspiracy, começou como Inflikted, homônimo do primeiro álbum. O segundo disco do grupo começará a ser vendido em março, mas a música Killing Inside já pode ser ouvida no site da banda.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site, na bilheteria oficial do Morumbi Shopping ou nos pontos de venda. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 350.