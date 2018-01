Cauby Peixoto recebe alta e passa bem

O cantor Cauby Peixoto recebeu alta do hospital Santa Isabel, na região central de São Paulo, e já está em sua casa, depois de mais de um mês internado para realizar exames. A informação foi confirmada pelo produtor musical Thiago Marques Luiz.

No final do mês, Cauby lança Cauby Nat King Cole, disco em que interpreta canções que ficaram célebres na voz do americano. De acordo com o produtor, Cauby já está envolvido no processo de divulgação do novo disco e deve fazer shows após o lançamento.