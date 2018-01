Catarse reúne 24 atrações em duas noites no Sesc Pompéia A Escola de Sampa, criada pelo compositor e cantor Carlos Zimbher, abre nesta sexta-feira a maratona de shows do projeto Catarse, que segue sábado na Choperia do Sesc Pompéia. Em duas noites, passarão pelo evento a dupla Ana Luiza e Luiz Felipe Gama, o quinteto Druques, o compositor e cantor Maurício Pereira, a performática Claudia Wonder, o baixista e compositor Paulo Padilha, o grupo pernambucano Cidadão Instigado, entre outros. Além dos shows musicais, haverá representantes de teatro, fotografia, dança, artes plásticas e videoarte. A idéia é promover um diálogo entre as várias manifestações artísticas. "O mais importante do Catarse é reunir artistas com trabalhos consistentes e diferentes entre si", diz o cantor e compositor Luiz Gayotto, idealizador do evento, que chega à quinta edição. O projeto começou de maneira informal em 2001 no Teatro Crowne Plaza e ganhou ares de manifesto. Segundo Gayotto, o resultado reflete "a necessidade cada vez maior" de eventos dessa natureza. Catarse 2007. Sesc Pompéia - Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, Pompéia, 3871-7700. Hoje e amanhã, 21 h. R$ 3 a R$ 6