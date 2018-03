Catálogo original dos Beatles é remasterizado digitalmente

O catálogo original dos Beatles foi remasterizado digitalmente pela primeira vez e será posto à venda em formato de CD em 9 de setembro, anunciou na terça-feira a gravadora e empresa da banda.

O lançamento dos CDs vai coincidir com o do videogame "The Beatles: Rock Band", o primeiro grande salto do quarteto britânico no mundo da música digital.

O catálogo não será disponibilizado online no futuro próximo, mas a remasterização digital é vista como um passo a mais no processo que poderá levar a isso.

"As discussões para a distribuição digital do catálogo vão continuar", disse um comunicado divulgado em nome da gravadora EMI e da produtora dos Beatles, a Apple Corps. Ltd.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não há maiores informações disponíveis neste momento."

Os fãs dos Beatles, a banda pop de maior sucesso do mundo, com mais de 600 milhões de álbuns vendidos, estão ansiosos para ver o catálogo lançado online.

O grupo é uma das poucas grandes bandas cuja música não pode ser encontrada no iTunes, da Apple Inc., mas a resolução de uma disputa de marca registrada entre a Apple Inc. e a Apple Corps. Ltd, em 2007, foi interpretada como tendo finalmente aberto o caminho para isso.

A nova coleção abrange 12 álbuns dos Beatles em estéreo, com listas de faixas e arte iguais aos álbuns originais lançados na Grã-Bretanha, e "Magical Mystery Tour", que se tornou parte do catálogo principal dos Beatles quando os álbuns saíram em CD, em 1987.

Além disso, as coletâneas "Past Masters Volume 1 e 2" foram combinadas como um título.

"Será a primeira vez em que os primeiros quatro álbuns dos Beatles serão disponibilizados integralmente em CD", disse o comunicado.

Para os colecionadores especialistas, haverá outro pacote intitulado "The Beatles in Mono", com todas as gravações dos Beatles mixadas para lançamento em mono.

Os álbuns foram remasterizados por uma equipe de técnicos do estúdio Abbey Road, da EMI, ao longo de quatro anos, usando tecnologia de gravação de última geração e também equipamentos mais antigos do estúdio.