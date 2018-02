Catálogo da banda australiana AC/DC será vendido no iTunes

Até agora, a banda australiana de heavy metal, formada pelos irmãos Angus e Malcolm Young, em 1973, se recusava a colocar suas músicas na loja online da Apple.

"O rock and roll trovejante e primitivo do AC/DC empolgou os fãs por gerações com sua marca de música bruta e rebelde, que ressoa com os milhões de fãs que descobrem o AC/DC todos os dias", disseram a Apple e a Columbia Records em comunicado ao anunciar o acordo.

"A crescente legião de fãs da banda vai agora experimentar a intensidade da música do AC/DC de uma forma que nunca foi ouvida antes", acrescentou.

O álbum de estreia da banda, "High Voltage", de 1976, seu clássico "Back In Black" e o "Black Ice", de 2008, estão entre os álbuns agora disponíveis no iTunes.

Os fãs poderão baixar os álbuns inteiros ou músicas em separado.

(Reportagem de Patricia Reaney)