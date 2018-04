Cat Power traz seu charme felino a São Paulo

A lamúria é usada até por artistas independentes sem talento: tivessem mais divulgação, tudo seria diferente. Pois Cat Power não pode reclamar: seu nome decolou de vez quando ‘Living Proof’ e a faixa-título do álbum ‘The Greatest’ embalaram o romance de ‘Um Beijo Roubado’, do diretor cult Wong Kar Wai, com Jude Law e Norah Jones no elenco.

Não que ela utilizasse da mesma queixa de alguns de seus pares - e de falta de talento ela não padece. Um ano antes de o filme ser lançado, ela se exibiu no Tim Festival, em 2007, e arrebatou uma plateia formada por iniciados e novos ouvintes, todos seduzidos por seu charme de menina doce e, também aparentemente, frágil. As ótimas releituras para clássicos como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, dos Rolling Stones, ajudaram a artista a se tornar mais popular.

Àquela altura, Cat Power já não integrava o mesmo circuito underground do qual fazia parte quando fez seus primeiros shows por aqui em 2001, na Fnac Pinheiros e no Sesc Vila Mariana. E parecia recuperada dos abusos de álcool e drogas. Ainda que esteticamente o rótulo indie lhe caia bem, seu status hoje é de artista pop. Não por acaso, desta vez ela ocupa o enorme Via Funchal, com ingressos praticamente esgotados.

Suas performances são imprevisíveis. Na guitarra ou ao piano, ela deve apresentar canções de ‘Jukebox’, CD de covers lançado em 2008, que inclui ‘New York, New York’, famosa com Frank Sinatra, e ‘I Believe in You’, de Bob Dylan. Sempre com o timbre de voz que lembra o miado de uma gata. O que ela incorpora muito bem.

Onde: Via Funchal (3.000 lug.). R. Funchal, 65, V. Olímpia, 2198-7718.

Quando: sáb. (18), 22h.

Quanto: R$ 60/R$ 300.