Cat Power anuncia show surpresa no Metrô

Os fãs de Cat Power podem entrar no clima para seus dois shows na segunda edição do Popload Festival, nos dias 28 e 29 de novembro. A cantora anunciou nas redes sociais que fará um pocket show na estação Paraíso, nas Linhas Azul e Verde do Metrô, nesta quinta-feira, 27, às 17h30, por meio de sua página oficial no Facebook.

"Cat Power - show grátis surpresa! Aquecimento @poploadgig Estação Paraíso do Metrô - 17h30 - show grátis", diz a mensagem, postada às 15h29 desta quinta-feira.

O show foi confirmado pela assessoria do Metrô e deve acontecer próximo ao embarque da Linha Azul sentido Tucuruvi, espaço que normalmente recebe alguns shows, apresentações de teatro e exposições. A organização prevê que o show dure de 30 a 40 minutos.