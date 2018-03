Cat Power anuncia show extra em SP no festival Popload

A banda Beirut cancelou sua participação no Popload Festival, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro. Os norte-americanos famosos pela mistura do folk com instrumentos da música erudita, como violino, piano e trompete, se apresentariam no segundo dia de shows. Em seu lugar, a cantora Cat Power deve relembrar o início da carreira na guitarra em uma apresentação extra. Antes, no primeiro dia do festival, a artista se apresenta em um concerto de piano.

Em 2014, prestes a comemorar 20 anos de carreira, Charlyn Marie Marshall - nome verdadeiro de Cat Power - lançou a música I Wish I Was Here com o grupo inglês Coldplay, para o filme homônimo dirigido por Zach Braff. A cantora se apresentou na primeira edição do festival no ano passado e, apesar do atraso de mais de uma hora, agradou o público com as canções de seu nono álbum, Sun.

Em nota, o grupo Beirut pediu desculpas aos fãs que esperavam pelo show e se comprometeu a voltar ao País em 2015 para apresentações solo. "Estamos trabalhando com os produtores do evento para agendarmos as novas datas para o ano que vem em show solo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estamos muito tristes com o cancelamento, mas também empolgados para voltar assim que possível."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem comprou ingressos para o dia 29 de novembro, o festival oferece a opções de crédito a ser utilizado nos próximos shows do Popload Gig em 2014 e 2015, válido por seis meses. Aos que solicitarem reembolso do valor, deverão entrar em contato por meio do e-mail leila@giftshop.com.br. Os reembolsos serão feitos a partir do dia 10 de janeiro de 2015.

POPLOAD FESTIVAL

Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, B. Funda. Dia 28, 20h; dia 29, 19 h. R$ 460/ R$ 1.100.

PROGRAMAÇÃO

28/11, sexta-feira: Tame Impala, Cat Power, Icona Pop, Pond, Rodrigo Amarante, Boogarins, Fatnotronic e DJ Olugbenga (Metronomy)

29/11, sábado: The Lumineers, Metronomy, Cat Power, 2ManyDJs, Marcelo Jeneci, Mixhell e Nepal

Horários:

28/11

Main Stage

20h - Pond

21h05 - Boogarins

22h20 - Rodrigo Amarante

23h50 - Cat Power

01h20 - Tame Impala

Club Stage

21h30 - Fatnotronic

23h20 - DJ Olugbenga (DJ set)

01h10 - Icona Pop

29/11

Main Stage

17h - DJ MauVal

19h - Marcelo Jeneci

20h20 - Cat Power

21h50 - The Lumineers

23h20 - Metronomy

Club Stage

20h - Nepal

22h50 -Mixhell

00h40 - 2ManyDjs

Cherokee

Manhattan

Wish I Was Here