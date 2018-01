Casas de aposta especulam sobre carreira de Amy Winehouse

Os constantes problemas de Amy Winehouse com drogas e passagens pela polícia podem ter uma repercussão negativa em sua carreira, apontam casas de apostas inglesas. Veja também: Marido de Amy Winehouse quer R$ 10 milhões por divórcio Mostra traz desenhos de Pete Doherty coloridos com sangue A cantora foi presa na última sexta-feira, 25, por agressão e solta um dia depois, recebendo uma advertência formal, aparentemente tendo dificuldades para responder ao interrogatório da polícia por conta de seu estado mental alterado. Segundo William Hill, da agência de notícias Agipronews, especializada em apostas e previsões, a hipótese mais provável é a de que a Sony, gravadora com quem Amy assinou um contrato para cantar o tema de Quantum of Solace, próximo filme de James Bond, desista do acordo. Uma hipótese menos provável é a de que a cantora pode ser substituída por Pete Doherty, vocalista da banda britânica Babyshambles, ex-namorado de Kate Moss e reconhecido arruaceiro, que também parece ter sido prejudicado pelo sucesso.