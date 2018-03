Casamento de Paul McCartney e Nancy Shevell deve acontecer em breve

LONDRES - O ex-beatle Paul McCartney se casará pela terceira vez em breve com a milionária nova-iorquina Nancy Shevell em uma cerimônia familiar no condado inglês de Sussex, informou nesta quarta-feira o tabloide britânico "The Daily Mirror".

O jornal sensacionalista não revela a data do casório, mas a imprensa americana garante que o músico, de 69 anos, e sua namorada, de 51, com a qual está saindo desde 2007, dirão o "sim" neste fim de semana, na fazenda do cantor no sul de Londres.

De acordo com o "The Daily Mirror", o casal teria viajado de Nova York ao Reino Unido na semana passada, e desde então estariam acertando os detalhes para a cerimônia. Caixas de taças de champagne e cadeiras para os convidados estariam chegando à propriedade do ex-beatle em Sussex.

O tabloide britânico também afirma que os noivos já adquiriram as alianças do casamento na joalheria Neil Lane de Los Angeles, (EUA). "Se casarão a qualquer momento. Estão muito emocionados e já têm quase tudo pronto", disse ao jornal uma fonte não identificada.

Nancy teria falado aos amigos que a cerimônia seria realizada no Reino Unido após a comemoração do Dia do Trabalho, que nos Estados Unidos é celebrado na primeira segunda-feira de setembro.

A mesma fonte afirmou que Nancy gostaria de se casar em Nova York, mas sabia que Paul ficaria feliz com um casamento inglês. "No final, decidiram se casar no Reino Unido e dar uma festa para os amigos americanos em sua casa em Hamptons (EUA) no futuro", comentou.

Aparentemente, McCartney pretende evitar mais um casamento pomposo, como o que celebrou com a ex-modelo e ativista Heather Mills em 2002, em um castelo irlandês do século 17.

A união durou seis anos e os dois tiveram uma menina, Beatrice, em 2003, mas o casamento terminou em 2008 com um amargo divórcio, amplamente divulgado pela imprensa.

Antes da tumultuada relação com Mills, McCartney foi casado durante quase três décadas com a fotógrafa americana Linda, com quem teve três filhos: Mary, Estella e James. Além disso, o músico adotou a filha que Linda teve em outra relação, Heather.