Casal de turistas janta no mesmo restaurante de Madonna

O casal de turistas de João Pessoa, na Paraíba, Artur , 32 anos, e Rafaela Tinoco, 25 anos, escolheu o restaurante Sushi Leblon, especializado em comida japonesa, para comemorar o aniversário de Rafaela na noite de segunda-feira. Ela ganhou um presente "extra", já que chegaram ao restaurante junto com Madonna, Jesus Luz e mais quatro convidados.

Em visita ao Brasil para discutir projetos sociais em favelas do Rio de Janeiro com o governador Sérgio cabral e com o prefeito Eduardo Paes, Madonna aproveitou a estadia na capital carioca para conhecer a gastronomia local. Junto com seu namorado, o modelo Jesus Luz, foi jantar no restaurante japonês da zona sul, Sushi Leblon.

A cantora chegando ao restaurante na capital carioca. Fotos: Marcos Arcoverde/AE

Na manhã desta terça-feira, o casal foi cedinho ao Hotel Fasano, na praia de Ipanema, e contou a aventura. Eles tiveram que esperar uma hora para que o restaurante rearrumasse as reservas, por conta da chegada repentina da popstar. Mas eles não se importaram. Contaram que alguns clientes chamaram Madonna para tirar fotos, mas ela sequer olhou. A cantora e seu grupo ficaram em uma mesa reservada, próxima ao bar. No final, Artur e Rafaela ainda conseguiram tirar uma foto em que a cantora aparece ao fundo.

Madonna está hospedada no hotel Fasano. Em sua agenda estão um jantar com o governador Sérgio Cabral na noite de quinta-feira, 12, na casa do empresário Eike Batista, o homem mais rico do Brasil e também um encontro, sem data definida, com o prefeito Eduardo Paes. Segundo o tablóide The Sun, a visita de Madonna tem outro motivo: conhecer os pais de Jesus, a cabelereira Cristiane e o administrador hsopitalar Luiz Heitor.

Mas ao que tudo indica, a rainha do pop está de volta ao País em uma visita com um foco social. A agenda da cantora é envolta em mistérios. Seu maior interesse na capital fluminense é discutir um projeto para crianças carentes numa favela, nos moldes do que ela tem no Malauí. Ao chegar, assessores da cantora desmarcaram um encontro que ela teria com o vocalista do AfroReggae Anderson Sá. O músico despertou o interesse da cantora depois que ela assistiu ao documentário Favela Rising, dos ingleses Jeff Zimbalist e Matt Mochary, feito em 2005. Fala-se ainda que Madonna quer fazer um filme documentário no Brasil.

A visita a uma favela, no entanto, é uma das possibilidades da temporada de Madonna no Rio. Uma das cogitadas é a do Cantagalo, pertinho do hotel. É a mesma favela visitada no ano passado por Carla

Bruni, a primeira-dama francesa. “Madonna vai conhecer vários projetos”, disse ontem o governador Sergio Cabral Filho (PMDB).

A cantora foi jantar no Rio, acompanhada de seu namorado, o modelo brasileiro Jesus Luz