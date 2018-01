Casal cego do Mali se apresentará no TIM Festival A ausência de um dos cinco sentidos é traduzida em canções sensíveis, delicadas e tocantes. A marca no chão do palco, para a qual o produtor conduz o casal de músicos antes de começar o show, limitaria aparentemente qualquer performance mais expressiva. No entanto, Amadou e Mariam preenchem e transbordam, a um só tempo, música e energia vibrantes por todos os cantos do palco. Eles ensinam que menos também pode ser mais. Pais de três filhos, casados desde 1980 e cegos. O duo do Mali, pequeno país do oeste africano, foi formado há 28 anos. Amadou Bagayoko e Mariam Doumbia conheceram-se em 1977 no Instituto para Cegos de Bamako, capital localizada na região sudoeste do Mali. Lá estudaram braille e se apresentaram juntos pela primeira vez como Orquestra Eclipse. As afinidades tornaram-se evidentes e foram muito além da música: o ano de 1980 não foi só marcado pelo casamento em si, como também pelo momento em que deram o pontapé inicial à carreira profissional de sucesso que trilham até hoje. Os brasileiros tiveram a honra de ouvi-los pela primeira vez em janeiro de 2001, no Rock in Rio. Eles voltaram em agosto do mesmo ano e estiveram em São Paulo, Porto Alegre e Rio novamente. Para quem não apostou naqueles shows, um alerta: poderão se arrepender amargamente caso não reservem antecipadamente seus ingressos para dois shows que farão, na próxima sexta-feira, no Rio, e no domingo, em Vitória, dentro da programação do TIM Festival. Infelizmente, Amadou & Mariam engrossam o coro dos artistas que não darão o prazer de um ótimo show para os paulistanos - Beastie Boys, Patti Smith e DJ Shadow entre outros, também não se apresentarão por aqui. A guitarra poderosa de Amadou e o vocal vigoroso de Mariam, impressos nos álbuns lançados entre 1998 e 2002 (Sou Ni Tilé, Ge ni Mousso e Wati), chamaram a atenção de um personagem ilustre da cena latina, Manu Chao. O compositor e vocalista francês ficou particularmente encantado com a canção Je t?Aime Mon Amour, Ma Chérie, da compilação de 1998 Sou Ni Tilé. "O que me impressionou foi a justaposição do blues-rock africano com a esmagadora suavidade que eles projetam", afirmou Manu Chao na biografia do casal. Amadou e Mariam vêm ao Brasil acompanhados por músicos malineses e franceses, que também fazem as vezes de backing vocals e cantam refrões compostos por Amadou nas duas línguas oficiais do Mali, bambará e francês. As letras "se dirigem à sociedade, desejo trazer a paz" conta o humilde Amadou. É com essa arma que Amadou pretende entrar na guerra contra a pobreza nos países do continente africano - e não com uma ajuda milionária como, por exemplo, a pequena fortuna (sempre que concedida, anunciada) que vem do líder do U2, Bono Vox. "Bono? Não conheço, não sei de quem você está falando", ignora. "Não critico e não elogio, apenas sigo outro caminho."