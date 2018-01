Casa em que Janis Joplin passou a infância está à venda por U$500 mil

SAN ANTONIO - A casa modesta de Port Arthur, cidade do Estado norte-americano do Texas, onde a lenda do rock Janis Joplin cresceu nos anos 1950 foi posta à venda pelo preço de 500 mil dólares, informou uma corretora de imóveis na quarta-feira, 8.

O valor estimado da propriedade de 121 metros quadrados, que tem uma pequena varanda frontal, é cerca de dez vezes maior do que o de outras casas na área. O lar dos Joplin tem uma placa comemorativa e um fluxo contínuo de fãs da cantora conhecida por canções como Me and Bobby McGee e Piece of my Heart.

Os proprietários atuais da residência, a cerca de 145 quilômetros de Houston, cultivaram uma cerca viva ao seu redor para impedir que curiosos olhem pelas janelas, segundo a corretora Diane Fernandez.

"Os donos já receberam pessoas de todo o mundo. Elas vêm da Europa, da Austrália. Algumas lhes ofereceram dois mil dólares para dormir no chão do quarto de Janis Joplin", contou ela em uma entrevista.

Diane disse que os donos, que não quiseram se identificar, não aceitaram as propostas.

A casa tem até um autógrafo, de acordo com Sarah Bellian, do Museu da Costa do Golfo. "(Janis) e sua irmã entalharam os nomes na madeira da casa", explicou.