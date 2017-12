Carta escrita por John Lennon aos 11 anos vai a leilão

Uma das primeiras cartas escritas por John Lennon, uma nota de agradecimento a sua tia Harriet e que foi enviada quando tinha 11 anos, será leiloada pela internet em abril, informou nesta segunda-feira a casa britânica TracksAuctions.com.

Segundo esta empresa de leilões na rede, a carta, de poucas linhas manuscritas e com alguns erros gramaticais, pode alcançar um valor de 30 mil libras (US$ 42.665 mil).

O documento será incluído em um leilão de objetos dos Beatles e de outros grupos no site www.TracksAuctions.com, que começa no dia 24 de março e terminará em 3 de abril, indicou a firma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A carta, a primeira conhecida do músico, é uma mensagem de agradecimento -um costume típico no Reino Unido- que Lennon, natural de Liverpool (noroeste da Inglaterra), enviou à irmã de sua mãe depois do Natal de 1951, a fim de agradecer pelos presentes recebidos.

Na nota, Lennon agradece Harriet pelo livro sobre embarcações que lhe enviou e uma toalha com seu nome. "Acho que é a melhor toalha que já vi", constata o jovem Lennon.

"O livro que me mandou é muito interessante. Neste momento estou no final da página 18. A história é de embarcações famosas", escreveu.

"Estou no segundo capítulo, o primeiro capítulo chama-se Victoria e o segundo Maria Celeste", prossegue.

"Obrigado pelo casaco vermelho que me enviou. Espero que tenha um feliz ano", conclui o texto, assinado "Com carinho, John x" (o x significa um beijo).

Embora Lennon (que morreu assassinado em 1980 em Nova York) tenha escrito bastante cartas a seus familiares e amigos durante sua carreira com os Beatles, esta é a primeira carta da qual se tem informação.

Até agora o documento pertencia a seu primo David Birch, o filho de Harriet, irmã mais nova de Julia, a mãe de Lennon.

Além deste documento, o leilão incluirá a agenda do Cavern Club, o clube de Liverpool onde o famoso grupo tocava, e uma coleção de discos de Lennon.