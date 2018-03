Carro usado por John Lennon para divulgar 'Imagine' será leiloado

O Austin Princess usado por John Lennon em uma filmagem para divulgar seu álbum Imagine será leilão no dia 7 de setembro por um valor estimado entre 190 mil e 265 mil libras (cerca de R$ 820 mil e R$ 1 milhão) informou nesta segunda-feira a casa Sotheby's.

O astro comprou o veículo, fabricado em 1956, em agosto de 1971 e o utilizou no ano seguinte em uma propaganda na qual aparece ao lado de sua esposa, Yoko Ono. O carro, que em 2008 foi doado ao Austin Rock and Roll Car Museum, no Texas, nos Estados Unidos, ainda tem cinco assentos de avião que o músico pediu para instalar à época.

A casa de leilões londrina informou que parte do valor obtido na venda será doado a organizações como Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e "Make-A-Wish América".

O vídeo incluía imagens da vida do casal, assim como outras sequências, acompanhadas de "Imagine" como trilha sonora.