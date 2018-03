Carrie Underwood ganha maior prêmio da música country dos EUA

Underwood se tornou apenas a sétima mulher em 39 anos a receber o prêmio de maior artista country do ano, rompendo os quatro anos de primazia de Kenny Chesney e também recebendo o troféu de melhor vocalista mulher.

"Tive muitos bons momentos no último ano, mas este é o melhor de todos", disse a cantora, em lágrimas, ao receber o prêmio de artista do ano.

"Obrigada, Deus. Nunca pensei que eu seria indicada, nunca pensei que eu pudesse ganhar. Não sei o que dizer", disse a cantora de 26 anos, dando um grito emocionado e dando um giro ao sair do palco.

Carrie Underwood virou a maior estrela da música country nos quatro anos passados desde que explodiu nas paradas, depois de ganhar o concurso American Idol, mas até agora ela sempre tinha sido preterida para o prêmio principal. Ela estava exultante.

"Me sinto como se eu tivesse acabado de vencer o American Idol outra vez", disse ela ao receber o prêmio de melhor vocalista mulher.

Embora tenha sido sua grande noite, porém, Underwood deve ter percebido a proximidade da sensação de 19 anos Taylor Swift, que perdeu para ela por pouco.

Swift, que cantou seu single "You're Not Sorry", ganhou o troféu de álbum do ano por seu sucesso "Fearless" e também um troféu especial "marco de cristal" por ter vendido mais álbuns que qualquer outro artista country em 2008. Ficou evidente que ela não esperava o prêmio.

Trace Atkins recebeu o prêmio de single do ano por "You're Going to Miss This", e o Rascall Flats foi considerado melhor grupo vocal.

Julianne Hough, que os americanos conheceram pela primeira vez no reality show "Dançando com as Estrelas" e que lançou seu álbum de estreia de música country em 2008, levou o prêmio de melhor artista revelação do ano.