Carmen Electra e Dave Navarro oficializam separação A atriz e modelo Carmen Electra e o guitarrista Dave Navarro seguem oficialmente a partir desta terça-feira caminhos diferentes, depois da confirmação da separação do casal nesta segunda-feira. Carmen, de 34 anos, ficou conhecida pelas curvas que lhe deram fama em uma época na qual freqüentemente posava para as páginas da revista Playboy e atuava na série de televisão SOS Malibu. Navarro, de 39 anos, é conhecido por suas inúmeras tatuagens e por sua música, como guitarrista do Jane´s Addiction e também por uma temporada com o Red Hot Chili Peppers. "A separação é amistosa", informou o porta-voz do casal, Brit Reece, que há apenas alguns meses desmentia os insistentes rumores sobre a ruptura. Trata-se do segundo casamento de Carmen Electra, que foi casada com o jogador de basquete Dennis Rodman. O casamento foi anulado nove dias depois porque o jogador disse que estava muito bêbado quando se casou com a atriz e modelo em Las Vegas.