Carlinhos Brown e Alanis são confirmados no Rock In Rio Madri

A cantora canadense Alanis Morissette e o brasileiro Carlinhos Brown foram confirmados como as novas atrações do Rock in Rio Madri, festival internacional que será realizado pela primeira vez na Espanha com cinco dias de shows, durante dois fins-de semana de junho e julho. As confirmações se unem a de outros astros como The Police, Lenny Kravitz, Shakira, Alejandro Sanz, El Canto del Loco, Tokio Hotel, Jamiroquai, James Morrison, Franz Ferdinand, Chris Cornell, Amy Winehouse e a brasileira Ivete Sangalo. Todos estes artistas atuarão no palco principal, chamado palco Mundo. A 'Cidade do Rock' foi construída na localidade de Arganda del Rey, perto de Madri, e os shows acontecerão nos dias 27 e 28 de junho e 4, 5 e 6 de julho. Outros quatro nomes ainda devem ser anunciados para fechar a programação do palco Mundo. Dois deles serão atrações principais e artistas solo de fama internacional, confirmou Roberta Medina, encarregada da organização, e filha do fundador do projeto, o empresário brasileiro Roberto Medina. Segundo Roberta, a contratação destes artistas já está fechada, mas sua confirmação oficial "deverá aguardar alguns dias por questões de contrato". Os shows no palco Mundo terão duração de entre uma hora e uma hora e meia. Já os do palco secundário, o Hot Stage, terão entre 45 minutos e uma hora. Também será instalada uma tenda eletrônica, que contará com a presença de DJs como Wally López, Carl Cox e Cristian Varela. A enorme área da 'Cidade do Rock', que pode receber até 100 mil pessoas por dia e estará aberta das cinco da tarde às seis da manhã, incluirá uma tendas de moda, lazer, espaços infantis e uma área VIP restrita para 2 mil pessoas. A organização do projeto afirmou que manterá o compromisso com o meio ambiente e plantará em Madri mais de 7 mil árvores para compensar as emissões de CO2 geradas pela realização do festival.