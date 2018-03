Carla Bruni presenteia ministros franceses com novo CD

A primeira-dama da França, Carla Bruni, entregou uma cópia de seu novo disco aos ministros do governo nesta segunda-feira, 28, quando o gabinete sai de férias de verão. Veja também: 'Escrever canções é um refúgio', revela Carla Bruni A ex-modelo, que virou cantora pop, levou cópias de Comme si de Rien n'Était (Como Se Não Fosse Nada) ao brinde que os ministros fizeram para encerramento das atividades. A próxima reunião do gabinete do presidente Nicolas Sarkozy acontecerá no dia 21 de agosto. "Eu já tinha comprado, mas agradeço este gesto amigável", disse Nadine Morano, ministra de Assuntos Familiares. O ministro do Orçamento, Eric Woerth, também pareceu feliz ao deixar a reunião com o CD nas mãos: "Acho ótimo, vou ouvir nas férias", disse. Lançado no dia 11 de julho, com o nome de solteira da cantora, o disco chegou ao topo das paradas em sua primeira semana nas lojas. Carla tem dois outros discos, mas este é o primeiro desde que começou a namorar com o presidente Sarkozy, com quem se casou em fevereiro, menos de três meses depois de se conhecerem. Algumas das letras surpreenderam a imprensa. "Você é minha droga, mais letal que heroína do Afeganistão e mais perigosa do que a branca colombiana", canta a primeira-dama em uma das músicas, o que causou um pequeno desconforto diplomático entre a França e a Colômbia.