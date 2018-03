Carla Bruni prepara versão de 'Douce France' em italiano

A cantora Carla Bruni, esposa do presidente francês, Nicolas Sarkozy, prepara em segredo uma nova versão de Douce France, de Charles Trenet, "a canção preferida dos franceses", segundo adianta nesta segunda-feira, 14, o site do Midi Libre.

O jornal afirma que a primeira-dama francesa está adaptando "no mais absoluto segredo" a famosa canção de Trenet ao italiano, sua língua materna.

O Midi Libre divulgou a notícia às vésperas do décimo aniversário do falecimento do cantor e compositor Louis Charles Auguste Claude Trenet, que será celebrada no dia 19 de fevereiro.

A ex-modelo italiana, que prepara neste momento a gravação de seu quarto álbum, é também atriz e participou do último filme do Woody Allen, Midnight in Paris, que abrirá o Festival de Cannes no mês de maio.

Nascido em Narbona, em 1913, Charles Trenet é considerado o pai da canção francesa por muitos de seus admiradores e continua sendo um dos cantores preferidos dos franceses.