Carla Bruni lança CD com poemas de Auden e Yeats musicados

Por um lado, o partidário mais rancoroso de Ségolène Royal, candidata derrotada ao governo da França, agora já pode dizer, ouvindo esse disco: bem-feito, Nicolas Sarkozy, agora você vai ter de ouvir esse nhem-nhem-nhem em casa, a noite toda, de castigo, pelo resto do seu mandato (ou pelo resto da vida). Veja também: Ouça trecho de 'Those Dancing Days Are Gone' Isso porque a nova Madame Sarkô, a cantora franco-italiana Carla Bruni, tem um disco novo na praça, intitulado No Promises (lançamento nacional da ST2), no qual ela canta em inglês poemas musicados de pilares da literatura, como William Butler Yeats (1865- 1939), W.H. Auden (1907-1973), Emily Dickinson (1830-1886), Christina Georgina Rossetti (1830-1894), Dorothy Parker (1893-1967), entre outros. Na capa do disco, Madame Sarkô aparece lendo um livro sentada numa almofada, de baby-doll, sentada ao lado da lareira, um velho rádio com a antena hasteada no chão, um carrinho amarelo de brinquedo, uma guitarra acústica e um ar de moça letrada com pendores literários. É pose de ler Henry Miller, não de ler Yeats. Caso ela tivesse tido contato com o mundo conturbado de Sylvia Plath, só para citar um expoente da poesia em língua inglesa, talvez não fizesse essa imagem idealizada da atividade poética. Modelo, atriz, cantora, boca e olhos azuis que lembram Isabelle Adjani, Carla ficou conhecida no Brasil bem antes de seu affair com o presidente francês. Em 2005, uma de suas canções, Quel qu’un m’a dit, chegou a freqüentar a trilha sonora de uma novela da Globo, Belíssima. Ela só tem dois discos: Quel q’un m’a dit, de 2002, e este agora. A cantora até pretendia dar entrevistas e falar sobre o novo trabalho, mas suas novas funções na "corte" francesa a fizeram cancelar todos os compromissos artísticos recentes. O disco tem uma natureza acústica e é folk, às vezes até meio country. Lembra imensamente uma outra cantora francesa que tem feito grande sucesso na América, Keren-Ann. A voz de Carla é agradável. Mas tem algo errado: monocórdia, estática, Carla canta de maneira mecânica, quase como se estivesse posando para a capa de seu CD com o livro recém-aberto na mão. São 11 canções no disco. Há alguns momentos mais inspirados no álbum, como a balada Lady Weeping at the Crossroads, de Wystan Hugh Auden, o violão tocado em soquinhos. O nhem-nhem-nhem de Carla Bruni é doce, sedutor, potencializado aqui e ali por uma gaita (como em Those Dancing Days are Gone, de Yeats) e uma percussão jazzística (Afternoon, de Dorothy Parker). Carla Bruni nasceu em Turim, em 23 de dezembro de 1967. Fará 41 anos este ano. Sabemos, lendo na Wikipedia, que Carla não foi uma modelo desprezível. No final dos anos 1980, após abandonar os estudos, foi considerada uma das mais belas modelos de sua época. Não era pouca a concorrência: Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington e Kate Moss já estavam no auge. Foi um dos símbolos de Yves Saint-Laurent. No fim dos anos 80, era uma das 20 modelos mais bem pagas do mundo, ganhando cerca de US$ 7,5 milhões por temporada. No plano sentimental, foi sempre muito assediada e namorou rockstars como Mick Jagger e Eric Clapton, teve um affair com o magnata Donald Trump e atores como Kevin Costner e Vincent Perez, entre outros. No dia 23 de novembro, ela encontrou o presidente eleito da França, Nicolas Sarkozy, num evento no Palácio do Eliseu, onde fora integrando uma delegação que apresentava ao mandatário um um relatório sobre a indústria fonográfica francesa. Virou um dos romances mais quentes e rápidos da política internacional.