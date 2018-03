Carla Bruni grava em italiano tradicional canção francesa

"Douce France" (Doce França), escrita em 1943 por Charles Trenet em homenagem às áreas rurais no interior do país, se transformou rapidamente em um hino da resistência francesa contra a ocupação alemã.

A música poderá ser incluída no quarto álbum de Bruni, que será lançado em breve, e é intitulada "Dolce Francia", segundo o jornal regional Midi-Libre em seu site. Um trecho de 50 segundos da nova versão foi colocado na página online do jornal.

O agente de Bruni disse ao jornal Le Parisien nesta terça-feira que ainda não foi decidido se a canção estaria no novo álbum. A maioria das músicas do disco foram escritas pela própria Bruni-Sarkozy. "Parte (do álbum) será em francês e outra parte em italiano", disse o agente.

Segundo uma pesquisa publicada pelo Midi-Livre, 60 por cento dos franceses adoram a música.

Em 2009, o governo do presidente Nicolas Sarkozy lançou uma campanha em todo o país sobre a identidade nacional, convocando os valores da Douce France como uma referência para a sociedade moderna.

(Reportagem de John Irish)