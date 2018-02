Carla Bruni faz show intimista e dedica música ao marido

Carla Bruni levou suas baladas românticas - do disco Little French Song - em apresentação única, na noite de quarta-feira, 26, ao Teatro Bradesco. Durante uma hora e meia de show intimista, a cantora falou por mais de três vezes que cantava aos "enamorados", definiu suas músicas como "canções de amor" e dedicou boa parte do show à músicas sobre o tema amoroso.

Além do repertório do disco lançado em 2013, a cantora, acompanhada por dois músicos - conhecida pela voz doce e estilo low-profile - fez uma graça ao público, homenageando dois compositores brasileiros: Vinícius de Moraes, de quem cantou Eu Sei Que Vou Te Amar em italiano e Tom Jobim, com Águas de Março, em uma versão francesa - arriscando apenas o verso "É pau/é pedra/ é o fim do caminho" em português.

O marido, ex-presidente da França Nicolas Sarkozy - que estava no camarote -, não foi esquecido pela esposa que dedicou a ele a música Mon Raymond "Escrevi essa canção para meu homem. Mas como ele é conhecido por todo mundo, mudei seu nome para Raymond", disse Carla, muito aplaudida. Também o casamento apareceu na versão de "Si La photo est Bonne", eternizada na voz da cantora francesa Barbara, na qual diz em um verso: "Meu marido, o presidente/ Que me ama bem/ Que me ama tanto".

Para finalizar a noite, Carla Bruni não deixou de fora o sucesso Quelqu'un M'a Dit e surpreendeu, no bis, ao entoar uma versão de Hallelujah, do compositor Leonard Cohen.