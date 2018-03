Carla Bruni coloca novo CD na internet antes do lançamento

A partir desta quarta-feira, 9, será possível escutar na íntegra o novo CD de Carla Bruni através de seu site oficial. O lançamento do disco está marcado para a próxima sexta, mas poderá ser ouvido na internet até 21 de julho. Carla não acompanhou seu marido, o presidente francês Nicolas Sarkozy, na Cúpula do G8 no Japão justamente para promover seu álbum intitulado Comme si de Rien n'était (Como se nada, em tradução livre), o terceiro de sua carreira. O último, No Promises, foi lançado ano passado e o primeiro, Quelqu'un m'a dit, é de 2002. A primeira-dama irá participar, com uma apresentação já gravada, do programa Espirit Critique, apresentado por Ali Rebeihi. No final de junho, a rádio pública France Inter anunciou um acordo com a Naive, gravadora de Carla, o que gerou algumas polêmicas entre jornalistas. Eles se mostraram preocupados pelo fato da iniciativa poder ser interpretada como um "gesto de favor" do Eliseu. No dia 11 de julho a cantora será convidada do canal de televisão privado TF1 (cujo principal acionista é Martin Bouygues, amigo do presidente Sarkozy) durante o telejornal das 20h, o mais visto do país. Comme si de Rien n'était contém ao todo 14 músicas, a maior parte escrita por Carla antes de conhecer Sarkozy. Doze são em francês, uma em inglês e uma em italiano. A pedido da própria cantora, os royalties provenientes das vendas do disco serão destinados à Fondation de France.