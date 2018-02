Carla Bruni canta músicas de Bowie em disco beneficente

A primeira-dama da França, Carla Bruni, participa em We Were So Turned On, um disco duplo com versões das canções de David Bowie, cuja renda será revertida para a organização beneficente War Child.

O álbum chegou às lojas nesta segunda, 11, em homenagem ao compositor de canções como Space Oditty e Ashes To Ashes, realizado por iniciativa da War Child, una ONG ajuda crianças que vivem em zonas de guerra.

Com voz suave e acompanhada somente ao piano, a ex-modelo, cantora e atriz Carla Bruni cantou uma versão de Absolute Begginers, que ficou em segundo lugar na lista de sucessos britânicos de 1986 e era interpretada pela banda de mesmo nome.

Participam do álbum além de Carla, Devendra Banhart, Duran Duran, A Place To Bury Strangers, Vivian Girls e Swahili Blonde com John Frusciante, entre outros.

"Não fazemos discos beneficentes, fazemos bons discos para arrecadar dinheiro para fins beneficentes", destaca a página na web da ONG, onde se pode comprar o álbum por US$ 30.

Em 1995, War Child iniciou sua produção musical com Help, com Oasis, Blur, Radiohead e Massive Attack, Paul McCartney e Paul Weller - um disco gravado em três dias e arrecadou US$ 1,99 milhões.